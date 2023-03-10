Общество

В Великих Луках разработан цикл мероприятий для повышения авторитета педагогов — Николай Козловский

Цикл мероприятий для повышения авторитета педагогов разработали в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Николай Козловский / «ВКонтакте»

«На прошлой неделе президент России Владимир Владимирович Путин открыл Год педагога и наставника в нашей стране, - напомнил Николай Козловский. - В ходе церемонии открытия Владимир Владимирович отметил основные задачи всех мероприятий года: привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают своё время и силы воспитанию и обучению детей и молодёжи, – нашему будущему. Прежде всего, важно повысить социальный статус педагогов, а для этого необходимо воспитывать в ребенке уважение к педагогам и начинать это делать нужно с семьи, потому что именно родители должны привить детям почтение к педагогам, на собственном примере показывать уважительное к ним отношение. Родителям нужно понимать, что педагог – это их главный партнёр и союзник в деле воспитания детей, с которым необходимо активно взаимодействовать в решении различных проблем. Только так можно воспитать высоконравственную личность, ответственного гражданина и патриота».

Также стоит задача улучшить условия труда педагогов: модернизировать учреждения образования, внедрять современные технологии, устанавливать новую технику и оборудование, обустраивать комфортные рабочие места, заботиться о полноценном отдыхе педагогов, продолжил он.

Помимо этого, необходимо предусмотреть меры, которые обеспечат личностное развитие педагогов, расширят возможности для самосовершенствования и профессионального роста, внедрения инновационных практик в образовательный и воспитательный процессы, указал глава города.

«Всё это позволит вывести на более высокий уровень качество образования в России. Убеждён, что открытие Года педагога и наставника поможет решить эти стратегически важные задачи», - подчеркнул Николай Козловский.

Он отметил, что мероприятия по реализации поставленных президентом России целей предпринимаются на разных уровнях власти, включая федеральный.

Так, в Псковской области губернатором региона Михаилом Ведерниковым с целью поддержки педагогов определён ряд мер и, прежде всего, с этого года почти на 60 миллионов рублей увеличен объём средств, выделяемых на поддержку педагогов. Также будут увеличены стипендии студентам-целевикам и подъёмные молодым специалистам, а в школах региона будет создана сеть профильных классов психолого-педагогической направленности, рассказал глава города.

Помимо этого, ежегодно 200 педагогов и воспитателей, которые являются членами профсоюза, будут получать бесплатные путёвки в санатории региона – «Хилово» и «Голубые озёра».

«В Великих Луках также разработан цикл мероприятий, которые направлены на решение заявленных вопросов, в том числе – повышения авторитета наших педагогов в обществе. Отмечу, что в сфере образования Великих Лук трудятся 2,5 тысячи педагогов, в общеобразовательных учреждениях города развивается институт наставничества, причём в каждой школе созданы разные модели наставничества», - отметил Николай Козловский.

Руководство города делает и будет делать всё необходимое, чтобы профессия педагога была уважаемой, заявил он. В Великих Луках продолжает действовать программа выделения педагогам жилья. Учреждены ежегодные муниципальные премии «Просветитель» и «Дебют».

На этот год запланировано большое количество мероприятий, как праздничной направленности, так и просветительских, событийных и профориентационных: конференции, семинары, лекции, мастер-классы.

Так, в рамках поставленной цели – больше рассказывать о колоссальном вкладе, который внесли и вносят учителя и наставники в успех и достижения всей страны, будет реализовываться проект по созданию фотогалереи «Выдающиеся педагоги, оставившие свой след в истории образования» и альманаха о педагогах «Наставник в жизни каждого».

Большой блок мероприятий посвящён расширению возможностей для профессионального роста педагогов и наставников. В части создания условий для обмена опытом и ознакомления с лучшими образовательными и воспитательными практиками будут проводиться муниципальный конкурс «Педагог – не звание, педагог – призвание», муниципальный педагогический форум «Диалог поколений», семинар для заведующих дошкольных учреждений, директоров общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования «Наставничество – путь к профессиональному успеху».

Также педагоги будут участвовать в областном этапе всероссийских конкурсов «Учитель года России – 2023», «Воспитатель года России – 2023», «Учитель-дефектолог России – 2023».

«Уверен, что они добьются успеха, как это было уже не раз, потому что в Великих Луках замечательные педагоги – талантливые, энергичные, целеустремлённые. А городская власть будет и дальше создавать условия для их новых высоких достижений и успехов»,- добавил Николай Козловский.