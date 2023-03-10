Общество

Россиян намерены надежнее защитить от хищений с банковских карт

Кредитным организациям предлагают вменить в обязанность возвращать деньги клиентам, если выяснится, что средства переведены со счета без согласия владельца, в результате мошеннической операции. Часто люди добровольно перечисляют деньги мошенникам, поэтому банкам хотят дать право приостанавливать подозрительные переводы, даже если они проводятся с согласия клиента. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Мошенники, ворующие деньги с банковских карт, используют методы социальной инженерии — выманивают у людей номера карт, пароли, коды, паспортные данные, что позволяет им снять любую сумму со счета. В 2021 году случаев воровства денег без согласия владельцев банковских карт стало на 34% больше по сравнению с 2020 годом (было 773 тысячи операций, стало 1 миллион). Всего похитили 13,5 миллиона рублей, на 3,7 миллиона больше, чем в 2020 году. В 2022 году цифры будут выше, так как только в январе и феврале зафиксировали 738 тысяч незаконных операций.

В том числе речь идет о телефонном мошенничестве, когда воры представляются, например, сотрудниками банка. В 2021 году Центробанк выявил 179 тысяч номеров, используемых в незаконных целях. Это в семь раз больше показателей 2020 года.

Хищению банковских средств противодействует система «антифрод». Это автоматизированная программа, оценивающая банковские или онлайн-операции. Ее используют банки, платежные системы, крупные магазины не только в России, но во всем мире. Если какая-то транзакция признана подозрительной, ее проверяют более тщательно, приостанавливают или блокируют.

Рост мошенничества свидетельствует о недостаточной эффективности системы «антифрод», считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Чтобы лучше защитить деньги россиян, депутат разработал изменения в Федеральный закон «О национальной платежной системе».

Он предлагает установить, что кредитная организация должна возвращать клиенту деньги в полном объеме, если получит информацию от Центробанка о том, что операция по переводу этих средств прошла без согласия клиента.

При этом «антифрод» хотят применять не только в банке плательщика, как это установлено сейчас, но и в банке получателя средств. Результаты проверки кредитная организация получателя должна будет отправить в банк плательщика, если это предусмотрено правилами платежной системы, через которую переводят деньги.

О том, являются ли потенциальные получатели мошенниками, кредитные организации смогут узнать из базы данных Центробанка о случаях и попытках переводов денег без согласия клиента. Как пояснил «Парламентской газете» Анатолий Аксаков, в этой базе содержатся реквизиты мошенников или лиц, участвующих в преступных схемах.

Для того чтобы защитить людей, которые попались на удочку мошенников и добровольно хотят перевести им деньги, банкам хотят дать возможность приостанавливать на два дня платежи, в том числе электронные, подозрительным адресатам. «Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляют мошеннику», — сказано в пояснении к законопроекту.

Мошенничество является одной из ключевых проблем на финансовом рынке и в банковской сфере, считает зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он уверен, что принятие инициативы поможет защитить россиян от воровства с карт. «Финансовая грамотность и правовая культура населения оставляют желать лучшего, и государство должно защищать тех, кто недостаточно умело пользуется финансовыми инструментами и попадается на уловки разных дельцов», — сказал депутат. Новые нормы также позволят избавить рынок от организаций, которые наживаются, обманывая людей. По словам Выборного, спецслужбы оперативно выявляют таких лиц и блокируют денежные переводы в их адрес.

Если вы обнаружили, что мошенники сняли со счета деньги, следует сразу же обратиться в банк и в правоохранительные органы, посоветовал Анатолий Аксаков. Чтобы средства были в сохранности, парламентарий рекомендует не разглашать данные банковской карты, как это часто происходит. «А если вам откуда-то звонят и начинают говорить про банковские сделки, советую сразу же отключать телефон, — сказал депутат. — Если есть сомнения, что звонили из вашего банка, перезвоните туда и уточните информацию».

Когда деньги переведены с согласия клиента, вернуть их можно, только обратившись в правоохранительные органы. После принятия законопроекта у людей появится шанс избежать таких платежей, так как банк приостановит перевод средств сомнительным адресатам. «Если клиент будет настаивать, то сможет перечислить средства по прошествии двух дней», — сказал Анатолий Аксаков.

В Минэкономразвития поддержали концепцию документа, но считают, что не нужно анализировать все подозрительные денежные операции, это увеличит сроки проведения законных транзакций и нагрузку на банки. В ведомстве полагают, что следует установить минимальный порог суммы денежного перевода, которую проверит «антифрод».