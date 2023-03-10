Общество

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» пройдёт в Псковской области

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» пройдёт на территории Псковской области с 13 по 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Организатором мероприятия выступает управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Акция проводится с целью привлечения внимания общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Жители региона могут сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону доверия 59-22-33, а также по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области 66-16-49.

Если необходимо получить информацию по вопросам лечения и реабилитации, можно обратиться по круглосуточному телефону 56-60-16 в филиал Псковской областной клинический центр психиатрии и наркологии.