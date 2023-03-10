Общество

Психологи назвали привычку партнера, которая может указывать на измену

Психологи Университета Бригама Янга установили, что кокетливое поведение играет роль предиктора супружеской измены и денежных махинаций в браке (сокрытие счета или утаивание покупок от супруга). Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

Ученые опросили 2 тысячи супружеских пар. Им были заданы вопросы касательно их отношений, частоте флирта с другими людьми, уровня морали. Испытуемых также попросили рассказать о том, изменяли ли они и обманывали ли партнера, если разговор касался финансовой стороны отношений. По словам авторов работы, такой опрос должен был помочь ученым установить, какие факторы могут привести к финансовому обману и неверности в паре.

Как отмечает «Газета.ру», в результате исследователи обнаружили, что повышенная удовлетворенность отношениями предсказывает более низкие шансы участия в финансовом обмане. Флирт с кем-то, кроме супруга, предсказал на 49% более высокую вероятность денежных махинаций, и на 219% более высокую вероятность измены в отношениях.