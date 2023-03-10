Общество

Организацию театров в каждой школе поддерживают 6 из 10 родителей в Пскове

Сторонниками создания театра в каждой школе является каждый второй пскович, тогда как каждый пятый выступает против, напоминая о более насущных проблемах образования.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города, в т. ч. родители школьников, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

К 2024 году в каждой школе должен появится свой театр, об этом ранее сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Данную инициативу приветствуют 52% псковичей, а среди родителей школьников число ее сторонников даже выше — 61%. По мнению опрошенных, такая мера будет содействовать эстетическому воспитанию учеников и расширению их кругозора. Против выступили 19% псковичей и 18% родителей: свою позицию опрошенные объясняют перегруженностью детей и педагогов, а также необходимостью решать другие школьные проблемы, в частности, связанные с организацией учебного процесса и его материальным обеспечением. «Лучше предоставить детям больше бесплатных кружков на выбор, а не насильно загонять их в театр»; «Ремонт бы сначала сделали нормальный», — комментируют опрошенные.

Сторонников создания школьных театров больше среди женщин, чем среди мужчин, — 65% среди горожанок в целом и 70% среди матерей школьников. Среди родителей учеников разных параллелей меньше всего поддержки инициатива встретила среди семей, где есть старшеклассник (45%): ученики 10 и 11 классов перегружены подготовкой к ЕГЭ.