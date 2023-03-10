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Общество

Минздрав рекомендовал пожилым людям не выходить из дома без необходимости из-за гололеда

12.03.2023 13:45|ПсковКомментариев: 0

Пожилые люди относятся к группе высокого риска падений и переломов, поэтому рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью из-за сильного гололеда, заявили в воскресенье в пресс-службе Минздрава РФ.

«В связи с аномальной погодой, установившейся в центральной части России, и ее дальнейшим ухудшением отмечаются повышенные риски для здоровья граждан. Во избежание падений и травм в условиях сильного гололеда мы призываем граждан проявлять повышенную осторожность при нахождении на улице», - цитирует сообщение «Интерфакс».

Как заявили в министерстве, участникам дорожного движения также следует проявлять максимальную осторожность.

Кроме того, в связи с резкими перепадами атмосферного давления людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо внимательно контролировать свое самочувствие, регулярно измерять артериальное давление, следовать рекомендациям врача и принимать назначенные врачом лекарства.

Напомним, что накануне на Псковскую область обрушился сильный снегопад.

В Пскове подрядчиками были задействованы все резервы для ликвидации последствий снегопада в городе. Во время снегопада ухудшилась видимость на дорогах. В областном центре в этот день произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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