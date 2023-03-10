Общество

Треш-стримеров могут начать штрафовать за жестокие фото и видео

Пресс-служба главы комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева («Единая Россия») сообщила о планах внести изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие наказания для треш-стримеров за распространение фото и видео с издевательствами и сценами жестокости в «корыстных или хулиганских целях», передает РИА Новости.

«Внесение изменений в КоАП в части ужесточения наказания за распространение фото- или видеоматериалов с изображением деяний, совершенных с особой жестокостью либо издевательствами, влечет наложение штрафа в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией оборудования, на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией оборудования для изготовления материалов», — рассказали в пресс-службе комитета.

Отмечается, что соответствующие поправки должны коснуться отдельных законодательных актов, в том числе закона «О средствах массовой информации». Таким образом будет внесен запрет на распространение в СМИ информации о нарушителях и их материалах.

При этом онлайн-трансляция в случае нарушения будет отягчающим обстоятельством, за повторные нарушения будет кратно увеличен штраф, а также стример может быть лишен доступа к интернету.

Как отмечает «Газета.ру», ранее глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков призвал российские телекомпании отказывать треш-стримерам в участии в ток-шоу и дискуссиях.