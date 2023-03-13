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Общество

Онлайн-сервисы обяжут напоминать гражданам о списании денег за подписки

13.03.2023 10:49|ПсковКомментариев: 0

До конца весенней сессии в Госдуму внесут законопроект, по которому интернет-сервисы (онлайн-кинотеатры, музыкальные стриминги и т. д.) должны будут уведомлять пользователей о планируемом списании средств за подписку с помощью push-уведомлений или электронных писем.

Новые нормы разрабатывались год, и исходно предполагалось, что уведомления должны будут включать возможность моментальной отписки. Из-за опасений индустрии, что механизм приведет к оттоку подписчиков, законопроект смягчили, но даже его новая версия не устраивает участников рынка, пишет «Коммерсантъ».

Законопроект предполагает, что в уведомлении, которые операторы сервисов обязаны направлять подписчикам, вместо кнопки отказа будет ссылка на пользовательское соглашение и другая информация о подписке.

Многие компании и так уведомляют пользователей об окончании подписки и будущем списании средств за нее, но пятая часть потребителей не получает таких сообщений, сказал глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, который участвовал в обсуждении проекта. Кроме того, добавил Павлов, у многих пользователей возникают сложности с отслеживанием платных подписок, их отменой после пробного периода: «Также заявленные условия подписки часто не соответствует действительности, например, отсутствует часть контента или за другую часть надо дополнительно платить».

Теги: #онлайн
Источник: Псковская Лента Новостей
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