В Великих Луках собирают помощь для военнослужащих

В ближайшее время военнослужащим, которые участвуют в специальной операции на территории Украины, будет отправлена очередная партия необходимой помощи от великолучан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.
Пункты сбора помощи находятся:
- в Центре добровольчества (улица Дружбы, 31, здание управления образования);
- в общественной приемной партии «Единая Россия» (улица Некрасова, 10).
Режим работы пунктов сбора: по будням с 09:00 до 18:00.
Также волонтеры сформировали список необходимого.
Одежда, предметы гигиены:
- флисовое белье;
- перчатки рабочие х/б;
- костюмы водонепроницаемые пиксельные (брюки, куртка);
- накидки от дождя пиксельные;
- носки мужские (хлопковые);
- трусы мужские;
- мешки спальные утепленные;
- подкладки под спальник (коврик);
- рюкзаки малые;
- коврики-сидушки туристические;
- салфетки влажные;
- зубные щетки и зубные пасты;
- станки бритвенные одноразовые;
- фонари светодиодные;
- батарейки для фонарей (АА, ААА).
Средства связи:
- пауэрбанки (портативные внешние аккумуляторы для электроники);
- телефоны.
Строительные товары, инструмент и прочее:
- топоры;
- кирки-мотыги;
- бензопилы;
- масло для бензопил;
- масло для двухтактных двигателей (электрогенераторов);
- цепь для бензопилы и напильник для ее заточки;
- гвозди 100 мм;
- гвозди 200*6 мм;
- саморезы 3,5*51;
- лопатки малые пехотные (саперные);
- строительные степлеры + скобы;
- изолента;
- примусы (газовая горелка, плитка газовая);
- газовые баллоны к газовым горелкам.