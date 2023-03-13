Общество

В Великих Луках собирают помощь для военнослужащих

В ближайшее время военнослужащим, которые участвуют в специальной операции на территории Украины, будет отправлена очередная партия необходимой помощи от великолучан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Пункты сбора помощи находятся:

в Центре добровольчества (улица Дружбы, 31, здание управления образования);

в общественной приемной партии «Единая Россия» (улица Некрасова, 10).

Режим работы пунктов сбора: по будням с 09:00 до 18:00.

Также волонтеры сформировали список необходимого.

Одежда, предметы гигиены:

флисовое белье;

перчатки рабочие х/б;

костюмы водонепроницаемые пиксельные (брюки, куртка);

накидки от дождя пиксельные;

носки мужские (хлопковые);

трусы мужские;

мешки спальные утепленные;

подкладки под спальник (коврик);

рюкзаки малые;

коврики-сидушки туристические;

салфетки влажные;

зубные щетки и зубные пасты;

станки бритвенные одноразовые;

фонари светодиодные;

батарейки для фонарей (АА, ААА).

Средства связи:

пауэрбанки (портативные внешние аккумуляторы для электроники);

телефоны.

Строительные товары, инструмент и прочее: