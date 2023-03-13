Общество

Врач назвал причины для отказа от сыра

Регулярное употребление сыра может привести к развитию инсульта, сердечной недостаточности, сахарного диабета II-го типа, ишемической болезни сердца, гипертонии и других заболеваний.

Директор программы питания Whole Cities Foundation Акуа Вулбрайт рекомендует сократить употребление этого продукта. Доктор медицинских наук говорит, что при гипертонии лучше отказаться от твёрдых сыров.

Если же убрать из рациона такой продукт, то улучшится состояние кожи, уменьшатся симптомы метеоризма, пишет RuNews24.

Также снизится риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как насыщенный жиры в составе сыра не будут накапливаться в организме и превращаться в плохой холестирин.

Кроме того, уменьшится частота приступов мигрени. Дело в том, что в сыре есть тирамин — аминокислота, которая часто является причиной головных болей. Больше всего этого вещества в швейцарском сыре, чеддере, сыр с плесенью и пармезане.