Общество

В Госдуму внесли проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы

В Госдуму внесли проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года, он предусматривает переходный период до 2026 года. В настоящее время он составляет 18 лет.

Кроме того, верхний предел призывного возраста могут повысить до 30 лет (по действующему законодательству — до 27 лет), сообщается в документе на официальном сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Таким образом, согласно документу, на военную службу в 2024 году будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025-м — с 20 до 30, в 2026-м — с 21 до 30.

Законопроект, в частности, позволит школьникам и студентам не ходить в военные комиссариаты для получения отсрочек.

Граждане, у которых есть отсрочки от призыва на военную службу по действующему сейчас законодательству, смогут ими воспользоваться до истечения срока их действия или до исчезновения оснований.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу 1 января 2024 года.