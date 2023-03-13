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Общество

Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

13.03.2023 15:52|ПсковКомментариев: 1

Сбербанк предупредил о новых случаях обмана клиентов: мошенники звонят жертвам и обвиняют их якобы в «измене родине», сообщила пресс-служба на сайте кредитной организации.

«Сбербанк предупреждает о набирающих обороты случаях мошенничества, в которых жертву обвиняют якобы в измене Родине», — говорится в заявлении.

Согласно схеме, собеседник в разговоре с клиентом представляется сотрудником полиции или ФСБ, затем сообщает, что сотрудник банка украл его персональные данные и делает переводы в поддержку украинской армии. Мошенники предупреждают жертву об уголовной ответственности, поскольку перевод якобы идет от его лица. Следом они подключают к разговору ложную службу безопасности и вынуждают сделать перевод на их счет или оформить кредит, обещая таким образом вычислить «виновного», пишет РИА Новости

Как отметили в пресс-службе, клиенты банка могут обезопасить себя от такого вида мошенничества, подключив уведомления об операциях.

«Сбер» также напомнил, что его сотрудники никогда не просят клиентов продиктовать полный номер карты, код из СМС или трехзначный код на обороте карты (CVV).

Теги: #Сбербанк #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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