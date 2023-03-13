Общество

Александр Серавин принимает участие в запуске проекта «Наставники специального назначения»

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин принимает участие в запуске проекта «Наставники специального назначения», в рамках которого в нескольких российских регионах, в том числе в Псковской области, в мае появятся центры военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Снимок с мероприятия вице-губернатор разместил в социальных сетях.

Фото: Александр Серавин / «ВКонтакте»

По задумке, в этих центрах будут работать со школьниками и добровольцами специальной военной операции. Их главной задачей станет совершенствование системы профессиональной военно-прикладной подготовки и идеологической воспитательной работы с молодежью, сообщает «Российская газета».

Инициатива появления патриотического движения принадлежит президенту Владимиру Путину. А реализацию идеи взял на себя Российский Союз боевых искусств, сопредседателями которого являются первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Подготовку инструкторов для нового направления уже начали в центре знаний «Машук». Как отметили его представители, курс собрал больше 240 слушателей из разных регионов страны. А Сергей Кириенко лично дал старт программе.

В рамках патриотической программы создадут 12 центров в Хабаровском крае, Бурятии, Калмыкии, Татарстане, Донецкой Народной республике, Чеченской Республике, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Тюменской, Свердловской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. После того, как работу наладят на пилотных территориях, проект расширят на все 89 регионов страны.