Новые уличные светильники установят в Опочке

Заключён контракт на замену фонарей уличного освещения в Опочке. Об этом сообщил глава Опочецкого района Юрий Ильин в своём Telegram-канале.
Фото: Юрий Ильин / Telegram
В течение этого года установят 200 новых уличных светильников. Замена производится на современные светодиодные фонари.
«Современное освещение уже установлено на нескольких улицах и переулках города, работы по замене проводятся, как по мере особой необходимости, так и по заявкам жителей. На сегодняшний день заменены уже порядка 60 новых фонарей», - написал глава района.
Работы по модернизации системы улично-дорожного освещения продолжаются.