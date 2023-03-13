Общество

Новые уличные светильники установят в Опочке

Заключён контракт на замену фонарей уличного освещения в Опочке. Об этом сообщил глава Опочецкого района Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

Фото: Юрий Ильин / Telegram

В течение этого года установят 200 новых уличных светильников. Замена производится на современные светодиодные фонари.

«Современное освещение уже установлено на нескольких улицах и переулках города, работы по замене проводятся, как по мере особой необходимости, так и по заявкам жителей. На сегодняшний день заменены уже порядка 60 новых фонарей», - написал глава района.

Работы по модернизации системы улично-дорожного освещения продолжаются.