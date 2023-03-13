Общество

В Госдуме вернутся к обсуждению президентского закона об упрощенном гражданстве

Президентский законопроект «О гражданстве», который предполагает упрощенное получение российского паспорта более 20 категориям лиц, рассмотрят во втором чтении в конце марта или в течение апреля. Об этом сообщили в комитете Госдумы по делам СНГ. Инициатива находится в работе политиков уже около года.

«Рассмотрение законопроекта «О гражданстве» во втором чтении возможно до конца весенней сессии. Сейчас он продолжает оставаться в положении принятого в первом. Ко второму внесено свыше 60 поправок. Но какие изменения будут приняты в настоящий момент сказать нельзя», — цитируют «Известия» первого замглавы комитета ГД по делам СНГ Константина Затулина.

При этом первый зампредседателя комитета по делам СНГ Казбек Тайсаев добавил: итоговый перечень поправок парламентарии рассмотрят уже на ближайшем заседании комитета. Депутат также рассчитывает, что закон будет принят в весеннюю сессию, а второе чтение состоится уже в марте — апреле, заключил он.

Владимир Путин внес законопроект «О гражданстве» в декабре 2021 года. Президент предложил упростить требования выдачи гражданства РФ более чем 20 категориям иностранцев: соотечественникам за рубежом, близким родственникам россиян, гражданам бывшего СССР.

Инициатива предусматривала и увеличение поводов для его лишения: включая преступления против государства, в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ. Первое чтение состоялось в апреле прошлого года.