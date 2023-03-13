Общество

В России хотят увеличить пособия безработным

Службам занятости предложили составлять индивидуальный план работы с каждым обратившимся. Людям должны помогать трудоустроиться, пройти обучение и переподготовку, открыть свой бизнес. При этом помощь предлагают оказывать как наемным работникам, уволенным и ищущим более подходящую должность, так и прекратившим деятельность самозанятым и индивидуальным предпринимателям. Они смогут получать максимальное пособие по безработице, которое хотят увеличить до минимального размера оплаты труда. Это предусматривает новый законопроект о занятости, который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Документ внесен группой парламентариев во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. В нем закрепили полномочия органов власти всех уровней, предусмотрели участие профсоюзов и работодателей в профилактике безработицы.

По словам соавтора законопроекта, заместителя руководителя думской фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, действующий закон о занятости, принятый в 1991 году, устарел. «Он нацелен главным образом на оказание помощи безработным, — сказал депутат «Парламентской газете». — В новом законе мы не снимаем эту задачу, но акцент делаем на предотвращение безработицы».

Согласно проекту, в центры занятости смогут обратиться не только безработные, но и те, кто работает, но ищет более подходящую должность. Помогать будут тем, кто находится под риском увольнения, а также индивидуальным предпринимателям и самозанятым, которые закрыли свой бизнес. Службы занятости составят индивидуальный план работы с каждым обратившимся. Кому-то сразу предложат подходящее место, другие по желанию пройдут обучение и переподготовку или получат подъемные на открытие собственного дела.

В законопроекте уделили внимание людям, нуждающимся в особенной поддержке на рынке труда. «Участники специальной военной операции должны получить преимущественное право при подготовке, переквалификации и поиске работы», — сказал Андрей Исаев. Напомним, что сейчас по возвращении из зоны СВО мобилизованные и добровольцы имеют право восстановиться на прежнем месте трудоустройства, а их жен не могут сократить или уволить в период проведения спецоперации.

Отдельные главы документа посвящены трудоустройству инвалидов и молодых специалистов. Новые нормы создают условия для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодежи, считают в Комитете Госдумы по молодежной политике. «Работодатели, трудоустраивающие молодых людей, получат финансовую поддержку, — сообщил «Парламентской газете» глава комитета Артем Метелев. — Для молодежи будет прописано право на социальные гарантии наравне с теми, кто впервые ищет работу».

Авторы инициативы предлагают наладить взаимодействие служб занятости с образовательными организациями для профориентации молодежи. При этом службы занятости помогут школьникам и студентам найти подработку в свободное от учебы время.

Впервые предлагают проводить мониторинг трудоустройства выпускников вузов и колледжей, результаты учтут органы власти при оценке эффективности образовательных учреждений. Количество бюджетных мест планируют рассчитывать исходя из потребностей рынка труда с учетом данных этого мониторинга.

Максимальное пособие по безработице в 2023 году составляет 12 792 рубля, а минимальное — 1500 рублей, согласно постановлению Правительства от 14 ноября 2022 года № 2046. Максимальную сумму платят первые три месяца после увольнения, а следующие три месяца перечисляют по 5 тысяч рублей.

Пособие платят только тем, кто зарегистрировался в службе занятости, а сумма зависит от среднего заработка на прошлом месте работы, длительности безработицы и причины увольнения. На максимальное пособие могут претендовать те, кто уволился в течение года до обращения в центр занятости и за этот год проработал хотя бы 26 недель. Минимальное пособие сейчас полагается тем, кто впервые ищет работу, был предпринимателем, не работал больше года, уволен за дисциплинарные проступки.

Новый законопроект о занятости предполагает, что прекратившие деятельность предприниматели и самозанятые получат право на максимальное пособие по безработице. При этом суммы хотят увеличить. Максимальную — до минимального размера оплаты труда, а минимальную — до 30 процентов от него. В 2023 году МРОТ равен 16 242 рублям. Выходит, что максимальное пособие может вырасти почти на 3,5 тысячи, а минимальное — больше чем в три раза — до 4872 рублей.

Законопроект о занятости планируют рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 15 марта, а поправки к нему внести до 14 апреля. Как ранее сообщил Андрей Исаев, вместе с проектом в первом чтении предложили принять постановление, в котором наметят план доработки документа. В трех чтениях законопроект могут рассмотреть до конца весенней сессии. Предполагается, что новые нормы вступят в силу 1 января 2024 года.