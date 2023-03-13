Общество

Россияне стали больше тратить на здоровье - исследование

Средний чек россиян по тратам на здоровье в декабре-феврале составил 1 686 рублей, увеличившись по сравнению с предыдущей зимой на 15%.

«Статистика показала, что общий средний чек здесь вырос до 1 686 рублей с 1 469 рублей зимой 2021-2022 года. Аптека – традиционный лидер в пятерке трат в сегменте "здоровье" в зависимости от числа покупок по картам банка. Именно сюда россияне чаще всего наведываются за лекарствами в ежегодный сезон разгара зимних заболеваний. Средний чек одной покупки здесь с декабря 2022 года по февраль 2023 года составил 891 рубль», — подсчитали авторы исследования банка «Русский Стандарт», результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Второе место — услуги медицинских учреждений, где средний чек одной операции по карте банка зимой 2022-2023 года составил 5 446 рублей. На третьем месте — деятельность практикующих врачей. Средний чек одного платежа по картам банка в данный период здесь составил 5 416 рублей.

Четвертое место в рейтинге трат на здоровье заняли услуги дантистов и ортодонтов. В среднем одна операция по их оплате картами банка обходится россиянам в 9 134 рубля. И, наконец, пятое место – у трат на оптику со средним чеком этой зимой в 5 881 рубль.

Также выяснилось, что средний чек одной покупки по картам в категории «здоровье» у мужчин заметно выше, чем у женщин – 1 864 рубля против 1 544 рублей соответственно. При этом женщины на 26% чаще, чем мужчины совершают здесь покупки. По мнению аналитиков, такую статистику могли обусловить траты мам на здоровье детей, ведь мамы чаще, чем папы, берут декретные отпуска и больничные для ухода за ребенком.