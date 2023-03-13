Эксперт рассказал, когда можно заставить банк вернуть украденные мошенниками деньги

Вернуть деньги, украденные мошенниками с банковской карты, можно только в ряде случаев, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
Общее правило — если человек сам перевел деньги (сообщил пароли или код из смс/push-уведомления, иные данные для совершения перевода), то ответственность банк не несет. При этом не важно, насколько был убедителен мошенник, объяснила она, пишет «Прайм».
«Даже если поступил звонок от "сотрудников полиции или ФСБ", что сотрудник банка похитил персональные данные, а теперь совершает с вашего счета переводы в пользу армии Украины, а вам за это грозит обвинение в госизмене. Если владелец счета верит в сказанное и переводит деньги — ответственность за перевод именно на нем», — заверила эксперт.
Есть несколько случаев, в которых можно потребовать у финансовой организации возврат средств:
Гарантированный возврат похищенных средств можно получить лишь если банк:
Помимо уведомления банка, нужно подать заявление в полицию. Это необходимо не только для проведения расследования, но и для вероятных судебных споров в дальнейшем. При рассмотрении подобных дел суд внимательно изучает вопрос добросовестности и должной осмотрительности не только клиента, но и банка, заключила Дайнеко.