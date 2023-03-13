Общество

Псковская компания обеспечила мебелью «Титан-Полимер»

Псковская компания ООО «Главмебель» обеспечила мебелью «Титан-Полимер». Сборка мебели и монтаж деталей интерьера завершены в административно-бытовом корпусе завода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Титан-Полимера».

Фото здесь и далее: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Компания ООО «Главмебель» полностью обустроила комплекс помещений «под ключ». В техническое задание входило изготовление мебели, устройство освещения и подвесного потолка, электромонтажные и другие виды работ, установка стеновых панелей, систем хранения, установка кашпо для искусственной зелени.

Подрядная организация полностью занималась обстановкой помещений ресепшна, конференц-зала, переговорной комнаты, мини-кухни, кабинетов для административно-управленческого персонала. Самое крупное из помещений - open space (офис открытого типа) на 66 рабочих мест.

Специалисты «Главмебели» помогли спроектировать уютный и комфортный офис для повседневной продуктивной деятельности. При производстве мебели использованы качественные экологичные материалы, имеющие сертификацию. «В опен-офисе организованы эргономичные рабочие места по самым современным требованиям. У каждого сотрудника размер рабочего места фактически соответствует столу руководителя. Площадь столов позволяет работать одновременно с двумя - тремя комплектами документов», - рассказал директор ООО «Главмебель» Федор Анисимов.

Сотрудничество ООО «Главмебель» с заводом «Титан-Полимер» началось при содействии псковского регионального отделения «Деловой России». Общая сумма оплаченных услуг по обустройству офисного пространства составляет около 15 млн рублей. Среди более 200 организаций-партнёров «Титан-Полимера» в Псковской области – организации сферы строительства, продажи строительных материалов, благоустройства, транспорта, питания, образовательных услуг.