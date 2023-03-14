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Общество

Демонтажные работы проводят в островской школе №7

14.03.2023 11:52|ПсковКомментариев: 0

Демонтажные работы проводят в островской школе №7. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«В Псковской области за десятью школами, в которых пройдет капитальный ремонт в рамках соответствующей программы, персонально закреплены депутаты "Единой России". В этом году Москва обещает более жесткий контроль исполнения. В ходе всероссийского ВКС регионы отчитались по контрактации объектов, с опаздывающими не церемонились, о причинах отставания спрашивал замминистра просвещения. РИКи отчитались о персоналиях депутатов, осуществляющих партийный контроль за объектами», - рассказал вице-спикер.

Как куратор партийного проекта «Новая школа» в Псковской области Армен Мнацаканян вместе с главой Островского района Дмитрием Быстровым посетил среднюю школу №7 имени В. Н. Пушкарева в Острове.

«Подрядчик вовсю проводит демонтажные работы. Отдать должное администрации, работы организованы с полным соблюдением безопасности, учебный процесс не нарушен. К 1 сентября школа должна быть обновлена. Обратил внимание директора на необходимость контроля со стороны родительского комитета», - продолжил он.

Администрация района держит объект на особом контроле, понимая сжатые сроки. Рабочие моменты решаются в оперативном порядке.

 

Другой подрядчик также уже приступил к капремонту детского сада «Березка». Дети, с учетом удобства для родителей по логистике, распределены по другим дошкольным учреждениям города. «Капремонт, которого не было 45 лет, должен завершиться до ноября этого года. Он проводится по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий"», - подчеркнул Армен Мнацаканян. ​ 

Теги: #остров #школа #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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