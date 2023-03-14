Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с руководителем Псковского УФАС Ириной Белоконь

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области Ирина Белоконь. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ней об итогах работы управления в 2022 году и вызовах текущего года.

Какие нарушения антимонопольного законодательства чаще всего выявлялись в прошлом году? Какие инструменты из «арсенала» антимонопольщиков наиболее эффективны в борьбе с нарушителями? Кто чаще всего жалуется в УФАС? Влияет ли на работу управления мораторий на проверки, который в прошлом году был введен правительством? Каковы приоритетные направления работы регионального УФАС в 2023 году?

Трансляция завершена.