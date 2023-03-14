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Глутатион, как сильный антиоксидант: в чем опасность его недостатка в организме

Для нормального функционирования внутренних органов и систем в организм в достаточном количестве должны поступать необходимые минералы, витамины, питательные вещества. В этот список стоит отнести аминокислоты. Многие из них не синтезируются в организме или вырабатываются в небольшом количестве, поэтому должны поступать внутрь в составе продуктов, напитков, биологически активных добавок. К числу важных аминокислот относится сильный антиоксидант глутатион.

Глутатион представляет собой трипептид, в составе которого объединены между собой три важные для любого организма аминокислоты:

глутамин;

цистеин;

глицин.

Почему нужно контролировать уровень этого вещества в организме и при необходимости восполнять запас? Дефицит трипептида приводит к серьезным изменениям. Многочисленные исследования показывают, что истощение глутатиона становилось причиной развития хронических заболеваний. К ним относят:

гипертонию;

бронхиальную астму;

заболевания печени;

аутоиммунные заболевания;

ишемическую болезнь.

Наличие в должном количестве трипептида важно для людей в любом возрасте. При дефиците отмечается более быстрое старение организме, появление хронических возрастных заболеваний, например, катаракты, глаукомы.

Какие функции выполняет глутатион в организме

Восполнить запас трипептида в организме можно посредством увеличения в рационе доли продуктов с его содержанием, приема биологически активных добавок, представленных здесь https://jarrowrussia.ru/catalog/jarrow-formulas-glutathione-reduced-500-60. Природный антиоксидант при поступлении в организм нейтрализует активные формы кислорода, а также способствует восстановлению других антиоксидантов – витаминов А, С.

Чтобы увеличить количество глутатиона в организме, нужно не только принимать БАДы с его содержанием, но и обеспечить поступление достаточного количества других аминокислот и витаминов, в частности, тех, которые принимают непосредственное участие в его синтезе. Речь идет о цистеине, витаминах группы В. Питание должно быть сбалансированное. Нужно включить умеренные физические нагрузки, исключить патологические процессы. Результатом станет нормальный обмен веществ и обеспечение клеток нужными микронутриентами.