Общество

«Марафон здоровых привычек» пройдет в Пскове

Мероприятие «Марафон здоровых привычек», которое включит в себя ряд очных и онлайн-лекций о здоровье, пройдет в Пскове с 20 по 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городского молодежного центра.

Так, 20 марта состоится встреча «Больше, чем еда», которую проведёт психолог по работе с расстройством пищевого поведения и образом тела Екатерина Сергейчик. Мероприятие пройдёт на улице Максима Горького, 15 в 18:00. Предварительно необходимо зарегистрироваться.

На второй день марафона, 21 марта, в 18:30 молодёжь приглашают посетить ещё одну очную встречу «Есть ради жизни или жить ради еды». Её проведёт практикующий нутрициолог NSA академии нутрициологии, специалист в восстановлении здоровья питанием и изменении пищевых привычек Мария Андреева. Она поможет перейти на здоровое питание, а также научит грамотно выбирать продукты в магазине без вреда для здоровья. Запись на мероприятие по ссылке.

Далее «Марафон здоровых привычек» продолжится в онлайн-формате. Так, в сообществе молодёжного центра в социальной сети «ВКонтакте» будут опубликованы три видеоролика с занятием по йоге от Марины Синельниковой, мастер-классом от фитнес-тренера Ирины Шикиной и экспертным видео от Марии Ивановой, которая расскажет о естественном омоложении и самокоррекции.