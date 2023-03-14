Общество

ВТБ составил портрет вкладчика Северо-Западного региона

ВТБ составил портрет клиента, размещающего деньги на депозиты и счета банка в Северо-Западном федеральном округе. Около 80% сберегательных продуктов пришлось на накопительные счета, а 20% - на срочные вклады. По количеству открытых сберегательных продуктов лидируют женщины, а по объему размещенных средств – мужчины, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

В 2022 году около 1 млн жителей регионов Северо-Запада держали свои сбережения на депозитах и накопительных счетах ВТБ. Наибольшей популярностью – как по числу пользователей, так и по объему размещенных средств – вклады пользуются в Санкт-Петербурге, Вологодской и Калининградской областях, накопительные счета наиболее активно открывают клиенты в Санкт-Петербурге, Вологодской и Мурманской областях. Число вкладчиков за год выросло в полтора раза, а пользователей накопительных счетов – на 30%

Наибольший объем сбережений на депозитах хранят клиенты старше 65 лет – на них приходится треть вкладов. Еще чуть более 40% денег разместили вкладчики в возрасте 50-64 лет, около 20% объема размещений пришлось на возраст от 30 до 50 лет, оставшиеся 7% распределились в более молодых возрастных категориях.

Женщины чаще используют депозиты как финансовый инструмент для накоплений: они открыли в прошлом году около 60% от общего числа вкладов. Однако наибольшими суммами располагают представители мужского пола: 57% средств от общего объема на депозитах разместили мужчины.

Чаще всего клиенты ВТБ открывают вклады на срок от полугода до года - 44% от общего количества новых депозитов. Еще 34% средств хранятся на вкладах сроком от 1 до 3 лет и чуть более 21% - на краткосрочных вкладах.

Средний размер рублевого депозита жителя СЗФО составил 1,1 млн рублей, но этот показатель отличается в разных возрастных группах. Наибольшие суммы размещают вкладчики 60-64 лет – средний чек превысил 2,5 млн рублей. Меньше остальных размер депозита у клиентов до 30 лет – в среднем по 900 тысяч рублей.

Среди регионов округа по «среднему чеку» лидируют Санкт-Петербург (около 2 млн рублей) и Калининградская область, жители которой размещают на вклады по 1,85 млн рублей.

На накопительных счетах клиенты из регионов СЗФО в среднем хранят около 135 тысяч рублей. Наибольшую сумму держат на счетах-копилках петербургские клиенты – порядка 160 тысяч рублей. Такие счета клиентки банка выбирают немного чаще, чем мужчины, также и по объему остатка доли мужчин и женщин примерно равны. По числу открытых накопительных счетов лидирует группа клиентов 40-50 лет у женщин и группа 30-40 лет у мужчин. По объему на остатках – у обоих полов лидирует группа 40-50 лет.

Чаще всего жители регионов СЗФО открывают вклады и накопительные счета онлайн –70%, за год доля дистанционного формата увеличилась на 5 п.п.