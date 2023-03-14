Общество

Мартовское потепление выходит на пик в Европейской России

На Русской равнине выходит на пик мартовское потепление, сегодня температура в регионе обгонит климат на целый месяц.

«Зона апрельской погоды продолжает увеличиваться. Накануне, например, потепление стало усиливаться и в западной части Европейской России. В Москве после −1° в понедельник во вторник воздух прогрелся почти до +6°. А в Санкт-Петербурге термометры вообще показали без малого +8° со всеми вытекающими последствиями», – отметили синоптики метеоцентра «Фобос».

Причина экстремального тепла – активность атлантических циклонов, которые один за другим забрасывают на Русскую равнину новые порции хорошо прогретого воздуха. Сегодня большая часть региона окажется в тёплом секторе очередного вихря. Облаков в его зоне будет немного, существенные осадки маловероятны, а поля фронтальной облачности сконцентрируются над северными широтами. В такой ситуации потепление только усилится. Днём в средней полосе воздух прогреется до вполне апрельских +5…+10°.

«И если в начале недели снег в Европейской России таял быстро, то сегодня он станет таять безумно быстро! Например, в Москве и Казани к исходу среды слой снега уменьшится на 9 см, а в Саранске вообще на 13 см! Это – огромные цифры: приток талой воды в реки и на улицы составит порядка 200–300 кубических метров с каждого гектара», – подсчитали в метеоцентре.

И в ближайшее время на похолодание рассчитывать не приходится. Уже завтра запад Русской равнины накроют облачные поля атмосферного фронта, облака ограничат приток солнечного тепла, но температура понизится всего на пару градусов. К тому же ситуацию усугубят осадки в зоне фронтального раздела. А в восточных регионах воздух по-прежнему будет очень хорошо прогреваться.

В Москве сегодня солнечно, +7°, что более чем на 5° выше мартовских показателей. В четверг-пятницу дневная температура понизится до +3…+4°, но пройдут небольшие осадки. Воды на улицах меньше не станет. А в выходные тучи рассеются, ночью ударят крепкие заморозки. В центральных областях будет наблюдаться гололедица.