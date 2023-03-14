Общество

Количество кинотеатров сократилось в России

Количество кинотеатров с 2020 года в России уменьшилось на 16% на фоне пандемии коронавируса и остановки проката зарубежных фильмов, при этом ожидать роста их числа в ближайшее время не стоит, свидетельствует исследование сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур.Фокус», результаты которого есть у РИА Новости.

«"За три года количество кинотеатров в стране уменьшилось на 16,3%. Эксперты связывают это с пандемией коронавируса и остановкой проката зарубежных фильмов… С 2020 года в России закрылось 532 кинотеатра», — говорится в исследовании.

Больше всего пострадал кинорынок в Алтайском крае, в Тульской области и Калмыкии. Там закрылось половина организаций, из-за чего на Алтае вместо двадцати кинотеатров теперь работают только десять, в Тульской области вместо десяти — пять, а в Калмыкии вместо четырех — два.

Отмечается, что сильнее всего рынок кинотеатров пострадал в 2020-2021 годах из-за того, что многие организации не пережили коронавирусные ограничения. При этом к 2022 году падение рынка замедлилось, но, как указывается в исследовании, «из-за остановки проката фильмов голливудских киностудий в начале 2022 отрасль так и не смогла восстановиться».

Ожидать роста числа кинотеатров в ближайшее время не стоит, считает эксперт «Контур.Фокуса» Антон Яковлев. «Кинопрокатный бизнес будет постепенно увядать из-за санкций. И даже если санкционная борьба закончится, восстановить отрасль до уровня 2018-2019 годов будет не так просто», — уверен он. Эксперт также напомнил, что у кинотеатров две основные статьи доходов: кинопрокат и бар. При этом сам кинопрокат составляет не более 30% от доходов кинотеатра. Всю остальную прибыль приносит бар.

«Несмотря на то что касса кинотеатра во многом зависит от бара, продажи попкорна и газировки напрямую связаны с количеством посетителей кинотеатра. Нет проката — нет посетителей, а значит, нет выручки у бара», — отметил он.