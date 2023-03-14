Общество

Врач назвал неожиданную причину першения в горле

О каких проблемах может предупреждать першение в горле и почему при появлении этого симптома важно вовремя обратиться к специалисту, объяснил в интервью радио Sputnik лор-врач Дмитрий Суббота.

Причиной першения в горле нередко бывает простуда, но если это некомфортное ощущение беспокоит человека регулярно, речь может идти о хроническом заболевании, предупредил Суббота. По словам врача, неприятное щекотание и покалывание в горле легко принять за реакцию на сухой воздух.

«Если симптом появляется каждые два месяца или беспокоит вас постоянно, это может говорить о разных хронических лор-проблемах. Чаще всего его вызывает хронический фарингит. Першение в горле может выглядеть как реакция на сухой воздух, на перепад температур, но это тоже будет говорить о наличии проблем с горлом. Здоровый человек на такое не реагирует», – отметил Суббота.

При длительном першении в горле следует обратиться к врачу, считает он.