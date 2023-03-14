Общество

Мясное предприятие-фантом выявили в Великих Луках

Предприятие-фантом по производству продукции животного происхождения обнаружили на территории Псковской области с помощью системы «Меркурий». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: ru.freepik.com / eakrin

В ходе анализа внесенных данных в систему «Меркурий» сотрудники ведомства в марте установили факт ввода в оборот потенциально некачественной и опасной продукции животного происхождения ООО «АРС», компания вела деятельность на площадке, зарегистрированной в Великих Луках.

«При проведении мониторинга в отношении данной организации управлением Россельхознадзора было выявлено несоответствие используемого сырья, заявленного при производстве. Так, управлением Россельхознадзора было установлено, что в адрес ООО "АРС" с момента регистрации входящие ветеринарные сопроводительные документы не поступали. Однако ООО "АРС" было оформлено 7 производственных ВСД и 6 исходящих ВСД на производимую продукцию животного происхождения общей массой 20,5 тонны. ООО "АРС" в качестве сырья для выработки продукции из баранины и субпродуктов (мелкий рогатый скот) было указано "крупный рогатый скот убойный". Данный факт свидетельствует о том, что фирмой для производства пищевой продукции использовалось сырье неизвестного происхождения», - пояснили в ведомстве.

В связи с выявленным нарушением специалисты выехали на предприятие, чтобы подтвердить осуществление компанией-изготовителем фактической деятельности. Было установлено, что по заявленному адресу хозяйственная деятельность по производству продукции ООО «АРС» не осуществляется, таким образом ООО «АРС» является предприятием-фантомом.

«Таким образом, ВСД, оформленные от имени ООО "АРС", имеют признаки фальсификации, не характеризуют ветеринарно-санитарное состояние и благополучие мест происхождения товара и не могут подтверждать безопасность и обеспечивать прослеживаемость пищевой продукции», - заключили в Россельхознадзоре.

Регистрацию уполномоченного лица ООО «АРС» аннулировали, производственную площадку исключили из информационной системы «Ветис».

О факте выпуска в обращение ООО «АРС» потенциально некачественной и опасной продукции животного происхождения проинформированы управление Федеральной налоговой службы по Псковской области и управление экономической безопасности и противодействия коррупции по Псковской области УМВД России по Псковской области для принятия мер реагирования.