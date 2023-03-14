Общество

Самые отзывчивые коллеги работают в детсадах и больницах — опрос

Предложить помощь коллеге, столкнувшемуся с трудностями в работе, без каких-либо просьб с его стороны чаще других готовы воспитатели, рабочие, кладовщики, медсестры и менеджеры по логистике. Системные администраторы, бухгалтеры и юристы предпочитают помогать только после просьб о содействии. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие 5000 представителей различных профессий из всех округов страны.

Прийти на помощь коллеге, у которого что-то не получается в работе, не дожидаясь его просьбы, чаще всего готовы воспитатели и квалифицированные рабочие: о готовности немедленно включиться в ситуацию сообщили по 74% представителей этих профессий. Высокий уровень взаимопомощи демонстрируют также кладовщики, медсестры, менеджеры по логистике (по 72%), PR-менеджеры, менеджеры по продажам и охранники (по 71%).

Тех, кто подставит плечо только в том случае, если коллега сам попросит о помощи, больше всего среди системных администраторов (39%), бухгалтеров (37%), юристов (36%) и операторов call-центров (35%). «Не хочу быть навязчивым»; «Не всегда знаю, над чем в данный момент работают коллеги», — комментируют респонденты.

О том, что они помогут коллегам лишь по распоряжению руководства, россияне сообщали редко, например, среди HR-менеджеров таковых лишь 4%.

Категорический отказ помогать сослуживцам — нетипичное поведение для представителей подавляющего большинства популярных профессий, к примеру, среди менеджеров по логистике таковых только 6%, среди маркетологов — 4%.