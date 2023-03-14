Общество

Лисы, нутрии и дикобраз: список обитателей составили в псковском подворье

Список обитателей составили в псковском подворье «Птичий дворик», он опубликован в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

«Дорожки все расчищены, Стив с подругой прогуливаются по территории. Павлины сидят в ожидании тепла и весны. Чистый воздух, гостеприимный дворик, лучшее семейное времяпрепровождение, а главное - с огромной пользой для души!» - отметили в подворье.

В «Птичьем дворике» живут:

косули,

декоративные кролики,

еноты полоскуны,

чернобурые лисицы,

волки,

нутрии,

дикобраз,

платиновые лисы,

рыжие лисы,

овцы,

енотовидная собака,

козы,

осел,

сурикаты,

карликовые, вьетнамские, вислобрюхие поросята,

водяные черепахи,

сухопутные черепахи,

страус,

белый павлин,

индийский павлин,

фазаны (серебряные, золотые. королевские, румынские, охотничьи),

белый лебедь кликун,

белый лебедь шипун,

черные лебеди,

гуси,

порода уток Индийский Бегунок расцветки арлекин,

редкие породы кур (шелковые, кохинхины, орловские, брама светлая колумбийская, брама изабель, орпингтоны),

цесарки.

Подворье располагается в деревне Погорелка Псковского района. Часы работы: 10.00-18.00.

Справки можно получить по телефонам: +7 (911) 367-07-46, 8 (921) 211-20-96.