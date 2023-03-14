Лисы, нутрии и дикобраз: список обитателей составили в псковском подворье

Список обитателей составили в псковском подворье «Птичий дворик», он опубликован в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».
Видео: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»
«Дорожки все расчищены, Стив с подругой прогуливаются по территории. Павлины сидят в ожидании тепла и весны. Чистый воздух, гостеприимный дворик, лучшее семейное времяпрепровождение, а главное - с огромной пользой для души!» - отметили в подворье.
В «Птичьем дворике» живут:
Подворье располагается в деревне Погорелка Псковского района. Часы работы: 10.00-18.00.
Справки можно получить по телефонам: +7 (911) 367-07-46, 8 (921) 211-20-96.