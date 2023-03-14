Стоит ли направлять госслужащих на курсы военной подготовки, рассказал Александр Козловский

Надо ли направлять госслужащих на курсы военной подготовки, рассказал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM)
Александр Козловский подчеркнул, что эти знания обязательно пригодятся. «Если человек ориентируется и знает, что ему делать в какой-либо ситуации, хуже от этого быть не может никак. Это может пригодиться и в мирное время. У нас же сколько случаев, когда люди гибнут из-за неправильного принятия решения чиновников, потому что они не знают, как взаимодействовать во время чрезвычайной ситуации. Это как раз и есть наука, которую необходимо постигать, в том числе и начальная военная подготовка», - заключил парламентарий.