Общество

Стоит ли направлять госслужащих на курсы военной подготовки, рассказал Александр Козловский

Надо ли направлять госслужащих на курсы военной подготовки, рассказал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM)

«Когда закончилась Великая Отечественная война, каждый проходил специальную подготовку по поведению в чрезвычайных ситуациях, поддерживались в соответствующем состоянии бомбоубежища и всё остальное. И если мы будем это делать, то мы гарантируем что, если, не дай Бог, что случится, у нас не будет потерь, мы сможем сохранить предприятия, производства –основы экономики. Организовать граждан при необходимости эвакуации, чтобы они правильно перемещались, или работу производственных предприятий, организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность территории. Поэтому это обучение, конечно, должно проходить», – отметил депутат.

Александр Козловский подчеркнул, что эти знания обязательно пригодятся. «Если человек ориентируется и знает, что ему делать в какой-либо ситуации, хуже от этого быть не может никак. Это может пригодиться и в мирное время. У нас же сколько случаев, когда люди гибнут из-за неправильного принятия решения чиновников, потому что они не знают, как взаимодействовать во время чрезвычайной ситуации. Это как раз и есть наука, которую необходимо постигать, в том числе и начальная военная подготовка», - заключил парламентарий.