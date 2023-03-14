Общество

Псковичам напомнили, как юридически правильно зарегистрировать НКО

Государственная регистрация НКО осуществляется в соответствии с регламентом Министерства юстиции Российской Федерации, утвержденной приказом №199 от 26 сентября 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Минюста РФ по Псковской области.

Для государственной регистрации НКО (автономная некоммерческая организация, некоммерческий фонд, учреждение, ассоциация, союз и другие формы) представляются:

заявление по форме Р11001, утвержденное приказом;

устав некоммерческой организации в трёх экземплярах;

решение о создании некоммерческой организации и об утверждении устава с указанием состава избранных (назначенных) органов в трёх экземплярах;

документ об уплате государственной пошлины;

при использовании в наименовании некоммерческой организации имени гражданина, символики, защищенной законодательством Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности, а также полного наименования иного юридического лица как части собственного наименования - документы, подтверждающие правомочия на их использование.

Для государственной регистрации общественных объединений предоставляются:

заявление по форме Р11001, утвержденное приказом;

устав общественной организации в трёх экземплярах;

документ об уплате государственной пошлины;

выписку из протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания, содержащую сведения о создании общественной организации, об утверждении устава и о формировании руководящих органов и контрольно-ревизионного органа;

при использовании в наименовании общественной организации имени гражданина, символики, защищенной законодательством Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности, а также полного наименования иного юридического лица как части собственного наименования - документы, подтверждающие правомочия на их использование.

Для государственной регистрации региональных отделений политических партий:

заявление по форме Р11001, утвержденное приказом;

копию решения учредительного съезда политической партии о создании регионального (территориального) отделения политической партии либо копия решения уполномоченного органа политической партии о создании региональных (территориальных) отделений политической партии;

заверенную уполномоченными лицами политической партии копию документа о государственной регистрации политической партии;

заверенные уполномоченными лицами политической партии копии устава и программы политической партии;

заверенную уполномоченными лицами регионального отделения политической партии копию протокола конференции или общего собрания регионального отделения политической партии с указанием численности членов политической партии в ее региональном отделении, а также места нахождения руководящих органов регионального отделения политической партии;

список членов регионального отделения политической партии;

документ об уплате государственной пошлины.

Для государственной регистрации местных религиозных организаций:

заявление по форме Р11001, утвержденное приказом;

список лиц, создающих религиозную организацию, с указанием гражданства, места жительства, даты рождения;

устав религиозной организации;

документ об уплате государственной пошлины;

протокол учредительного собрания;

документ, подтверждающий вхождение местной религиозной организации в структуру централизованной религиозной организации того же вероисповедания, выданный руководящим органом (центром) централизованной религиозной организации, в случае, если местная религиозная организация входит в структуру централизованной религиозной организации;

сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики, в том числе об истории возникновения религии и данного объединения, о формах и методах его деятельности, об отношении к семье и браку, к образованию, особенностях отношения к здоровью последователей данной религии, ограничениях для участников и служителей организации в отношении их гражданских прав и обязанностей.

Для государственной регистрации ликвидации некоммерческих организаций (всех форм):

заверенное нотариально и подписанное заявителем заявление по форме Р15016, утвержденное приказом;

документ об уплате государственной пошлины;

решение о ликвидации некоммерческой организации;

подписанное заявителем уведомление о формировании ликвидационной комиссии или о назначении ликвидатора;

подписанное заявителем уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса.

Для государственной регистрации изменений, вносимых в устав некоммерческих организаций (всех форм):

заверенное нотариально заявление по форме Р13014, утвержденное приказом;

документ об уплате государственной пошлины;

решение (протокол, выписка из протокола) о внесении изменений в устав;

устав некоммерческой организации в новой редакции в 3 экземплярах.

Для государственной регистрации изменений в сведения о некоммерческих организаций, содержащихся в ЕГРЮЛ (всех форм):

заверенное нотариально заявление по форме Р13014, утвержденное приказом;

решение (протокол, выписка из протокола) руководящего (уполномоченного) органа некоммерческой организации, подтверждающее сведения о некоммерческой организации, подлежащие изменению в ЕГРЮЛ.

Формы заявлений, утвержденные приказом, размещены на официальном сайте управления.

Консультации по телефону: 8(8112) 33-10-96, добавочный 311.