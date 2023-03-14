Общество

Александр Козловский пригласил своих подписчиков на выставку юного великолучанина

Выставку работ великолукского мальчика «Такие как все!» помогли организовать активисты «Женского движения “Единой России”». Она откроется в Великих Луках 17 марта в 15:00 в центральной галерее торгового центра «Апельсин», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

«Приглашаю всех познакомиться с удивительным миром Глеба Богданова!» - отметил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале и добавил, что мальчику 10 лет, у него синдром Дауна. Но эта особенность не мешает ему вести активный образ жизни и быть как все. Он активен в школе, занимается в кружке «Апельсинка», у него много грамот и благодарностей.

Надежной опорой для Глеба является мать Наталья Степанова, которая оказывает большую помощь нашим военнослужащим, участвующим в СВО. «Помогать нашим бойцам она научила и Глеба: вместе с ней, а также с педагогами и воспитателями в школе он собирал посылки для бойцов. Кроме того, мальчик пишет трогательные письма военным с чудесными рисунками. Он очень любит рисовать Наша партия поддержала Глеба и помогла организовать персональную выставку его рисунков», - добавили в пресс-службе партии.