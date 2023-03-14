Общество

Погодные рекорды и «растаявшие дороги»: чем запомнится псковичам уходящая зима

«Зима недаром злится – прошла ее пора» – пожалуй, именно такой цитатой классика можно описать прошедшие выходные псковичей. Уходящая зима решила напоследок «вдарить по полной» и сначала аукнулась морозным рекордом, а после – сильнейшим снегопадом.

И такие погодные сюрпризы, превышения нормы и своего рода аномалии для псковичей стали привычными. Круглогодично, зимой и летом, природные явления не устают удивлять: жара, наводнение после дождя, метровые сугробы, «температурные качели»... О том, как и то, и другое, и третье отражается на городе и его обитателях – материал «МК в Пскове». Подробности здесь>>>