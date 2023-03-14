Общество

Таяние снега в европейской части России замедлится

Пик потепления, который держится на Русской равнине с конца минувшей недели, уже миновал.

Атлантический циклон, который его спровоцировал, продолжает смещаться на восток, и уже сегодня западная часть Европейской России окажется в зоне холодного фонта: здесь небо затянут облака и солнечный прогрев сократится. В зоне похолодания станет усиливаться антициклон и это приведёт к тому, что почти везде температура вернётся или хотя бы приблизится к климатической норме, сообщает метеоцентр «Фобос».

В Москве после вчерашних +9° уже сегодня похолодает до +4°. Также возможны осадки в смешанной фазе. А завтра будет +2°, что полностью соответствует климату середины марта. Затем в зоне влияния антициклона солнце станет лучше прогревать приземный слой атмосферы и показания термометров опять пойдут вверх – к началу следующей недели в мегаполисе до +6°.