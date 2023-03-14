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Общество

Сколько нужно хранить старые документы, рассказали россиянам

16.03.2023 08:30|ПсковКомментариев: 0

От некоторых хранящихся дома документов точно не стоит избавляться, даже если их уже выдают в электронном виде, рассказал преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Константин Киктенко.

«Хранить вечно» нужно паспорт, свидетельства о рождении, смерти, браке, ИНН, карточки медицинского и пенсионного страхования и другие подобные бумаги. То же касается документов на недвижимость, даже если право собственности было оформлено до прекращения свидетельств на руки и теперь все данные в электронном виде есть в ЕГРН, пишет «Прайм».

Также следует беречь документы, связанные с кредитными организациями: необходимо получить и хранить справку из банка после закрытия ипотеки или другого займа. Несмотря на трехлетний срок исковой давности, проблемы могут возникнуть и через большее количество лет, особенно в делах о банкротстве, предупредил юрист.

Не нужно выбрасывать и старую трудовую книжку, даже если вы перешли на электронную: возможно, будущий работодатель попросит предоставить ее, если возникнет накладка с электронной системой. Кроме того, иногда при выходе на пенсию требуется уточнение рабочего стажа.

«То же касается трудовых договоров. Бумажная трудовая и договор — ваша подстраховка», — заверил Киктенко.

Квитанции об оплате услуг ЖКХ рекомендуется хранить три года, пока не истечет срок исковой давности. Чеки на товары — две недели, в течение которых возможен возврат. Договоры на покупку бытовой или компьютерной техники стоит хранить минимум три года или до конца срока действия гарантии.

Юрист порекомендовал сделать и хранить электронные копии документов по всем крупным сделкам — много места это не займет, зато создаст доказательную базу на экстренные случаи. А вот от древних медицинских рецептов, справок, писем из госорганизаций, выписок по кредиткам и чеков из продуктовых магазинов можно смело избавляться.

Теги: #документы
Источник: Псковская Лента Новостей
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