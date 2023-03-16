Общество

Планы по модернизации системы здравоохранения на 2023 год озвучили в Псковской области

Реализация национального проекта «Здравоохранение», который включает в себя девять различных федеральных проектов, продолжается в Псковской области. Планами на 2023 год в рамках исполнения нацпроекта в своем Telegram-канале поделилась председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Фото: Марина Гаращенко / Telegram

В 2023 году в Псковской области в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» планируется:

приобретение 4287 единиц медицинского оборудования;

приобретение 41 автомобиля;

монтаж 34 модульных ФАПов;

ремонт 15 объектов.

Кроме того, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в регионе собираются закупить 68 единиц медицинской техники для борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

«Национальный проект "Здравоохранение" - один из ключевых в стране. Благодаря ему работа медиков становится эффективнее, их помощь доступнее, улучшается качество оказываемых услуг, а больницы и поликлиники оснащаются современным оборудованием», - добавила Марина Гаращенко.