Общество

Псковским предпринимателям расскажут, как находить клиентов и сократить расходы с помощью умных технологий

Чтобы предприниматели Псковской области могли экономить и повышать эффективность своего бизнеса, эксперты МТС подготовили несколько полезных вебинаров: их можно смотреть бесплатно и задавать свои вопросы. Правильно подобранные цифровые сервисы для контроля и координации рабочих процессов, настройки таргетированной рекламы или переноса данных в облако способны заменить штат сотрудников и сэкономить немалые деньги, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Вебинар «Технология RCS: как привлечь клиента и увеличить повторные продажи» пройдет 17 марта в 10:00.

Эксперты разъяснят, что такое технология RCS и в чём её преимущества, как эффективно проводить каскадные рассылки, как работает платформа МТС OmniChannel и поделятся чек-листом, чтобы увеличить повторные продажи.

Кому важно: коммерческим директорам и маркетологам в розничной торговле; коммерческим директорам и маркетологам банков и страховых компаний; коммерческим директорам и маркетологам в грузовых и пассажирских перевозках. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Вебинар «Удалённый мониторинг оборудования и объектов на основе технологий интернета вещей» пройдет 21 марта в 10:00.

На вебинаре эксперты расскажут про удалённый мониторинг и сбор данных со своего оборудования. Как работает мониторинг температуры и влажности и в каких случаях он необходим, как передавать данные с удалённых устройств в корпсистему и в чём польза платформы для интернета вещей.

Кому важно: специалистам по автоматизации и метрологии на производствах; руководителям производств и складов фармацевтической продукции; техническим руководителям на производстве продуктов питания; руководителям поликлиник, медицинских центров и больниц; инженерам и техническим руководителям нефтегазовой отрасли. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Вебинар «Как развернуть в компании платформу для онлайн-встреч и мероприятий» пройдет 22 марта в 13:00.

Эксперты поделятся инструментами, которые помогут проводить совещания, мозговые штурмы, стратегические сессии и встречи на всю компанию из браузера или мобильного приложения для iOS и Android без ограничения времени, интегрироваться с внешними сервисами, обеспечить безопасность данных в облаке или коробке.

Кому важно: руководителям IT-департаментов; техническим и ИБ-директорам, ответственным за цифровую трансформацию. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Вебинар «Как правильно организовать работу разъездных сотрудников» пройдет 30 марта в 10:00.

Эксперты расскажут, как ставить задачи разъездным сотрудникам, получать отчёты и оценивать эффективность их работы, как маршрутизация и автопланирование оптимизируют расходы компании и снижают общий пробег корпоративного автопарка до 15%.

Кому важно: владельцам и управляющим корпоративных автопарков; руководителям служб по работе разъездных сотрудников; флит-менеджерам, старшим механикам, логистам; руководителям служб эксплуатации зданий и оборудования.

Зарегистрироваться можно по ссылке.