Общество

Андрей Михайлов отметил работу ТОСа по сохранению Горайского парка

Положительно оценил работу территориального общественного самоуправления, которое занимается восстановлением Горайского парка в Островском районе, депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, член комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Михайлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Государство дало возможность людям реализовывать средства туда, куда они хотят. Та вертикаль власти, которая ничего не позволяла на местах проявлять инициативу, пошатнулась. Пусть люди реализуются, пусть они участвуют в этом процессе и поймут, что такое написать проект, что такое построить, потом отчитаться. Гораи – уникальный парк», – заметил Андрей Михайлов.

Депутат отметил, что руководитель данного ТОС – активная женщина, которая старается реализовывать свои идеи. Он подчеркнул, что многие люди уже консультируются с ней по работе ТОСов.

«Руководитель этого ТОС очень замечательная женщина, мы часто с ней общаемся. У них подана заявка на 400 тысяч. Четвертое место они заняли во Всероссийском конкурсе в 2021-м. У нее есть свое дело, и она этим делом горит. Чем можем, помогаем, чтобы это все реализовывалась», – добавил Андрей Михайлов.