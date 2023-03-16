Андрей Михайлов отметил работу ТОСа по сохранению Горайского парка

Положительно оценил работу территориального общественного самоуправления, которое занимается восстановлением Горайского парка в Островском районе, депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, член комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Михайлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Депутат отметил, что руководитель данного ТОС – активная женщина, которая старается реализовывать свои идеи. Он подчеркнул, что многие люди уже консультируются с ней по работе ТОСов.
«Руководитель этого ТОС очень замечательная женщина, мы часто с ней общаемся. У них подана заявка на 400 тысяч. Четвертое место они заняли во Всероссийском конкурсе в 2021-м. У нее есть свое дело, и она этим делом горит. Чем можем, помогаем, чтобы это все реализовывалась», – добавил Андрей Михайлов.