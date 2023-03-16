Общество

Врач рассказал об опасности продуктов с плесенью

Заплесневевшие продукты, даже если плесенью поражен небольшой участок, лучше выкидывать и не употреблять в пищу. Это связано с тем, что плесень распространяется не только на поверхности, но и в самом продукте, говорит доктор Патрик Хикки.

Особенно опасны продукты с плесенью для детей, беременных и людей с ослабленным иммунитетом, подчеркивает RuNews24.

Так, некоторые виды плесени, которые поражают, например, хлеб, могут вызвать сильнейшую аллергию и проблемы с дыханием. В то же время микотоксины, производимые плесенью, могут поразить желудочно-кишечный тракт, вызвать почечную или печоночную недостаточность.

«Это смертельно опасно», — объясняет специалист Хикки.