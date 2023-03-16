Общество

Морозы до 9 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 17 марта

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 17 марта. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, местами пройдут небольшие осадки: ночью в виде снега, днем - в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах в некоторых частях региона образуется гололедица.

Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -9 до -4 градусов, днем воздух прогреется от +1 до +6 градусов.

Атмосферное давление будет низким.