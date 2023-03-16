Общество

ВЦИОМ: 35% россиян верят в вещие сны

35% россиян верят в вещие сны, 29% с разной периодичностью смотрят толкование снов в сонниках. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

«Сон и сновидения занимали особое место в древних культурах, наши предки считали сон неким пограничным состоянием, а тому, что видели во сне, придавали особое значение. Толкование снов стало целым фольклорным жанром, а о пророческих снах упоминается в древней литературе, летописях и мифах», – напомнили специалисты.

Согласно результатам опроса, не верят в то, что сны способны сбываться, 39% жителей страны, 5 лет назад таковых было заметно больше (55%), еще 26% сомневаются в том, есть вещие сны или нет. С разной периодичностью за толкованием увиденного во сне три из десяти россиян (29%) обращаются к сонникам, но делают это редко (25%). Никогда не смотрят толкование снов в сонниках 69% россиян.

Женщины не только в два раза чаще верят в вещие сны (44% vs. 23% мужчин), но и в 2,6 раза чаще пользуются сонниками (43% vs. 16%).

Всегда смотрят толкование снов в сонниках 6% 18-24-летних, это максимум среди возрастных групп. А в старшей возрастной группе отмечен максимум тех, кто никогда не обращается к сонникам, — 77%.