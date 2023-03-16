Роспотребнадзор о ситуации с Wildberries: Происходящее не должно отразиться на правах потребителей

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с пунктами выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
«Подчёркиваем: происходящее не должно отразиться на гарантированных правах потребителей», - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что потребитель имеет право:
- получить заказ без нарушения сроков. При просрочке доставки ответственность несет продавец, а потребитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,5% от стоимости товара за каждый день просрочки или может расторгнуть договор и вернуть уплаченные денежные средства;
- при онлайн-покупке вернуть продавцу товар надлежащего качества (кроме лекарств) в течение 7 дней с момента получения заказа;
- вернуть продавцу товар ненадлежащего качества в порядке и в сроки, прописанные в памятке Роспотребнадзора.
При поступлении жалоб на нарушение перечисленных прав, служба примет меры административного реагирования, добавили в ведомстве.
Напомним, 14 марта владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100-процентным штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи закроют в рамках забастовки.
Затем в Wildberries заявили, что разрывают сотрудничество с партнерами, «которые выбирают нецивилизованные формы диалога». В итоге несколько ПВЗ закрыли в целях безопасности, из них вывозят товары.
Генеральная прокуратура и Минтруд разбираются в ситуации.