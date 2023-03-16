Общество

Как маркировка бутилированной воды поможет в борьбе с контрафактом, рассказали эксперты

25–30% бутилированной воды в магазинах — подделка. Раньше в России не было единой базы отслеживания качества, поэтому некоторые производители пользовались этим и выпускали «левый» товар из неизвестных источников. Теперь на каждой бутылке есть уникальный код системы «Честный знак» с данными о производителе, поставщиках, сроках годности и сертификатах качества.

Фото: «Объясняем.рф»

Коды «Честный знак», нанесенные на бутылки с минеральной и питьевой водой, с 1 марта необходимо сканировать на кассе при покупке. На кассах самообслуживания покупатели могут делать это самостоятельно. Новый этап цифровой маркировки воды должен замкнуть цепочку прослеживаемости товара от скважины до конечного потребителя, пишет «Объясняем.рф».

Маркировка бутилированной воды через национальную систему «Честный знак» работает так же, как и в отношении лекарств, табака, молочных продуктов, обуви, шуб, парфюмерии и прочих товаров, нуждающихся в защите от подделок и уже промаркированных. Система позволяет отслеживать весь путь изделия от завода до магазина благодаря уникальному коду, который она генерирует. Код содержит в себе данные о производителе и поставщиках, составе и сроке годности, сертификатах качества, разрешительной документации.

«Воду в России разливают 1267 предприятий, из них 185 до введения маркировки осуществляли производство, но не подавали сведения ни в один государственный орган», - отмечают в ЦРПТ.

За соблюдением правил маркировки следит прокуратура. В прошлом году ее сотрудники проверили почти 150 компаний, разливающих воду по бутылкам. Было составлено свыше 50 актов прокурорского реагирования, а 35 человек привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Новый этап маркировки воды замыкает цепочку «производитель – опт – розница». Отныне магазины обязаны обеспечить сканирование кодов и при продаже на кассах. Ожидается, что таким образом «серые» дилеры постепенно выйдут из тени.