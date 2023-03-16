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Общество

Детский фонд разработал информационный справочник для семей вынужденных переселенцев

16.03.2023 20:40|Псков

Псковское областное отделение Российского детского фонда опубликовало информационный справочник для семей с детьми, покинувших территорию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Украины, прибывающих на территорию Псковской области. Справочник разработан в рамках проекта «Чужих детей не бывает», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения. 

Материал содержит информацию о правовых статусах, которые иностранным гражданам и лицам без гражданства можно получить в РФ, и необходимых для этого документах. Справочник также отражает контактные данные и сведения о деятельности организаций, служб помощи и центров, в которые нужно обратиться для оформления необходимой по прибытии документации, а также об организациях, оказывающих помощь и услуги семьям с детьми.

Информационный справочник выдается семьям с детьми, прибывшим в Псковскую область, обращающимся за помощью в Псковское областное отделение Российского детского фонда. Также материал доступен в электронном виде в сообществе Детского фонда «Помощь беженцам и вынужденным переселенцам». Справочник будет регулярно обновляться актуальной информацией и распространяться как среди вновь прибывших семей, так и среди уже проживающих на территории области.

Напоминаем, что в рамках проекта «Чужих детей не бывает» в Детском фонде создан стационарный пункт информационной помощи для семей вынужденных переселенцев, где можно на бесплатной основе воспользоваться интернетом, сделать ксерокопии и сканы необходимых документов, воспользоваться текстовыми и графическими редакторами.

Теги: #Детский фонд
Источник: Псковская Лента Новостей
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