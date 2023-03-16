Общество

Оттепель сменится холодами и гололедицей на Северо-Западе

На Русскую равнину, охваченную паводком, возвращаются зимние холода. Похолодание – это следствие влияния того же самого циклона, который изначально забросил на Русскую равнину волну очень тёплого воздуха. Он продолжает смещаться в восточном направлении, и сейчас Европейская Россия оказалась в его холодной части.

Уже сегодня днём оттепели на Русской равнине заметно ослабеют, а грядущей ночью арктическое вторжение выйдет на пик. Температура станет отрицательной везде за исключением Черноземья и южных областей. Причём, местами в центре России она может опуститься ниже −10…−15°.

«Вся вода на улицах превратится в лёд! Днём в субботу тепло начнёт возвращаться, но даже на пике дневного прогрева в скованных гололедицей районах ожидается в лучшем случае слабый плюс. Так что, на дорогах по-прежнему будет скользко. Ситуация кардинально изменится только на следующей неделе, когда с северо-запада в Европейскую Россию начнёт побиваться новый атлантический циклон. А вместе с ним и новая порция апрельского тепла!» - сообщает метеоцентр «Фобос».

Первым очередной вихрь встретит Санкт-Петербург. Здесь самой холодной была минувшая ночь: до −9°, а это ниже нормы середины зимы. В течение дня потеплеет до +2°, затем к утру субботы воздух остынет до −5°. Ну а с воскресенья на берегах Невы снова начнутся осадки, и температура станет устойчиво положительной: вплоть до вторника +4…+6°