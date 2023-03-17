Общество

В Госдуме предложили открывать накопительные счета для детей с момента рождения

Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект, которым предлагается с 2024 года создавать накопительные счета для каждого новорожденного россиянина.

Наполняться они должны, прежде всего, за счет дополнительных нефтегазовых доходов, аккумулируемых в настоящее время в Фонде национального благосостояния. Кроме того, пополнять счета по желанию смогут и родственники, сообщают «Известия».

«Накопительные именные счета должны ежегодно пополняться, вплоть до достижения ребенком 18 лет. После этого средства будут являться его собственностью, и он будет самостоятельно решать, как их использовать: на образование или на приобретение жилья», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно инициативе, после наступления совершеннолетия накопленные средства будут храниться на именном счете в течение пяти лет. Если они окажутся невостребованными, то их переведут на пенсионный счет гражданина, а в случае его смерти — передадут по наследству.

Как пояснил зампред фракции ЛДПР, один из авторов законопроекта Ярослав Нилов, за основу инициативы был взят пример Казахстана. Там аналогичную программу планируют запустить с 2024 года.

«С учетом того, что по Конституции все природные богатства принадлежат народу, мы посчитали правильным также реализовать такую программу. Особенно это актуально с учетом важности решения вопросов борьбы с бедностью и сбережения народа. Необходимо, чтобы у молодых россиян были дополнительные источники доходов, — уверен парламентарий.