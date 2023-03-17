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Общество

Начальников смены и административно-хозяйственного отдела ищет завод «Титан-Полимер»

17.03.2023 09:51|Псков

Вакансии начальников смены и административно-хозяйственного отдела открыты на заводе «Титан-Полимер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия. 

«Ищете работу, чтобы проявить свои лучшие деловые качества и найти успешное применение накопленному трудовому опыту? Предлагаем вариант трудоустройства на производственном предприятии с официальной заработной платой и социальным пакетом. Заводу "Титан-Полимер" требуются сотрудники для работы на производстве БОПЭТ-пленок», - сообщили на заводе. 

Сейчас предприятию нужны:

  • начальник административно-хозяйственного отдела;
  • начальник смены;
  • инженер КИПиА;
  • слесарь КИПиА;
  • техник-программист;
  • сантехник.

Все вакансии предприятия можно посмотреть здесь

ООО «Титан-Полимер» гарантирует:

  • трудоустройство согласно ТК РФ;
  • своевременную «белую» заработную плату, выплаты осуществляются 2 раза в месяц;
  • возможность карьерного роста;
  • комфортные и безопасные условия труда;
  • доставка до места работы транспортом предприятия.

Подробности по телефону: 8911-880-11-58.

Теги: #регион60 #вакансия #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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