Общество

Начальников смены и административно-хозяйственного отдела ищет завод «Титан-Полимер»

Вакансии начальников смены и административно-хозяйственного отдела открыты на заводе «Титан-Полимер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Ищете работу, чтобы проявить свои лучшие деловые качества и найти успешное применение накопленному трудовому опыту? Предлагаем вариант трудоустройства на производственном предприятии с официальной заработной платой и социальным пакетом. Заводу "Титан-Полимер" требуются сотрудники для работы на производстве БОПЭТ-пленок», - сообщили на заводе.

Сейчас предприятию нужны:

начальник административно-хозяйственного отдела;

начальник смены;

инженер КИПиА;

слесарь КИПиА;

техник-программист;

сантехник.

Все вакансии предприятия можно посмотреть здесь.

ООО «Титан-Полимер» гарантирует:

трудоустройство согласно ТК РФ;

своевременную «белую» заработную плату, выплаты осуществляются 2 раза в месяц;

возможность карьерного роста;

комфортные и безопасные условия труда;

доставка до места работы транспортом предприятия.

Подробности по телефону: 8911-880-11-58.