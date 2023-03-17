Начальников смены и административно-хозяйственного отдела ищет завод «Титан-Полимер»

Вакансии начальников смены и административно-хозяйственного отдела открыты на заводе «Титан-Полимер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.
«Ищете работу, чтобы проявить свои лучшие деловые качества и найти успешное применение накопленному трудовому опыту? Предлагаем вариант трудоустройства на производственном предприятии с официальной заработной платой и социальным пакетом. Заводу "Титан-Полимер" требуются сотрудники для работы на производстве БОПЭТ-пленок», - сообщили на заводе.
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