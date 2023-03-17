Общество

Сбор ранних огурцов начали в Псковском районе

Сбор ранних огурцов начался в тепличном овощном комбинате ЗАО «Агрофирма "Победа"» с конца февраля. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава Псковского района Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

На сегодняшний день уже собрано около 36 тонн огурцов. Их отправили на прилавки фирменных павильонов агрофирмы и в магазины. Овощеводы выращивают огурцы двух сортов: пчелоопыляемый «Магнит» (бугорчатые) и самоопыляемый «Эффект» (гладкие). Также в ЗАО «Агрофирма «Победа» посажена зелень, в апреле ожидается первый сбор томатов.

«Ранние овощи из "Победы" традиционно пользуются высоким спросом у псковичей, поскольку являются экологически чистыми, с высокими вкусовыми качествами», - отметила Наталья Федорова.