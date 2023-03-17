Общество

Игру на знание истории и географии Крыма провели в Великих Луках

Игру на знание истории и географии Крыма организовало Великолукское городское местное отделение партии «Единая Россия» на базе управления образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

За победу боролись 6 команд образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования.

С приветственным словом к ребятам обратился ведущий игры - кандидат исторических наук, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ВЛГАФК, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков. Он рассказал об условиях проведения мероприятия и пожелал участникам игры успехов.

Командам было предложено ответить на 30 вопросов за 30 минут. К материалам игры были предложены: презентация с вопросами, ответы, карточки ответов, грамоты для победителей и участников интеллектуальной игры, бланк подсчета результатов, техническое задание для проведения игры, звуковая дорожка таймера.

В жюри интеллектуального боя вошли: директор школы средней школы №12 города Великие Луки, депутат Псковского областного Собрания депутатов Елена Даньшова, начальник отдела по молодёжной политике управления образования Великие Луки Екатерина Карпенко, исполнительный секретарь Великолукского городского МО Партии «Единая Россия» Наталья Багрецова.

Победители игры получили дипломы и подарки от местного отделения партии.

«Как ведущий игры могу отметить, что все участники показали достойный уровень знаний, викторина показала сформированные знания, это радует. Такие мероприятия очень важны, так как они помогают нашей молодежи лучше знать и понимать наше прошлое и настоящее», – отметил Дмитрий Белюков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

18 марта 2014 года Крым воссоединился с Российской Федерацией. Этому предшествовал референдум, на нем за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% граждан Республики и 95,6% жителей Севастополя. Сейчас эта дата стала важнейшим символом единения всех русских людей, независимо от места их проживания, напомнили в пресс-службе «Единой России».